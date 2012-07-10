Міліціонер розбив камеру журналісту, що знімав «привітання» Януковичу (відео)

16:10, 10 липня 2012
Політика
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В Одесі дільничний інспектор Приморського РВВС із двома помічниками перешкоджав журналістам у висвітленні флешмобу з нагоди дня народження Президента України Віктора Януковича.

Як повідомив УНІАН один із учасників флешмобу, біля будівлі облдержадміністрації люди співали пісні, їли київський торт, пили дитяче шампанське і заочно презентували В.Януковичу спільний подарунок - листівку з мишеням і величезну хутряну шапку.Несподівано до групи репортерів, які фіксували подію на відеокамери, підійшов старший лейтенант з двома «громадськими помічниками» в штатському, які почали перешкоджати роботі репортерів. Зокрема, одягнений у форму дільничний інспектор і його супутники стали вимагати від репортерів припинити відеозйомку акції городян і пред'явити журналістські документи. Хоча своє службове посвідчення офіцер міліції та його помічники пред'явити відмовилися, більш того, люди в штатському лаялися і погрожували журналістам, які вели зйомку, заявив учасник флешмобу.

Один із репортерів, член НСЖУ Олександр Городилов пред'явив у розкритому вигляді журналістське посвідчення, проте міліціонер захотів його також сфотографувати. У цей самий момент інспектор міліції різким рухом вибив із рук репортера відеокамеру і кинув її на тротуар, а його супутники погрожували учасникам акції та журналістам тим, що примусово «доставлять в райвідділ», і вимагали припинити відеозйомку флешмобу.

Журналісти зателефонували до чергової частини міліції за номером «102», проте наряд правоохоронців упродовж години - до 18.00 - так і не прибув.

За словами учасника акції, дільничний пояснив, що випадково розбив відеореєстратор одного з журналістів, оскільки «сонце напекло голову», і повернув репортеру О.Городилову його журналістське посвідчення.

Коментуючи на прохання УНІАН інцидент біля будівлі ОДА, керівник Відділу громадських зв'язків Управління МВС України в Одеській області Владимир Шаблієнко заявив: «Зараз за цим випадком проводиться службова перевірка. Як повідомив начальник облУВС Сергій Рєзников, до винуватця події будуть застосовані жорсткі заходи дисциплінарної дії».

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