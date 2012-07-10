Депутати пропонують визнавати організації терористичними за рішенням суду
Четверо депутатів від фракцій КПУ, Партії регіонів і "Реформи заради майбутнього" пропонують встановити, що організацію можна визнати терористичною за рішенням суду.
Відповідний законопроект зареєстрували в парламенті Валерій Бевз, Олександр Бужерак, Григорій Омельченко та Артем Пшонка, пише Українська правда.
"Визнання організації терористичною здійснюється у встановленому законом порядку за рішенням суду", - йдеться в проекті.
Документ передбачає зміни у законі "Про боротьбу з тероризмом" у визначенні термінів, окреслює коло суб’єктів, які у межах своєї компетенції безпосередньо мають здійснювати боротьбу з тероризмом.
Депутати також пропонують, щоб президент визначав порядок, в якому до участі в антитерористичних операціях, за рішенням керівництва такої операції, можуть залучати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їхні посадові особи, а також громадяни за їхньою згодою.
На думку ініціаторів законопроекту, схвалення документу вдосконалить законодавство у сфері боротьби з тероризмом, дозволить поліпшити роботу компетентних органів у цій сфері.
Як відомо, раніше визнання організації терористичною не регулювалося законодавством.