Депутати звинуватили головних харківських міліціонерів в організації їх побиття

Народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» вимагають від генерального прокурора Віктора Пшонки притягнути до кримінальної відповідальності керівників Харківського обласного та міського управлінь внутрішніх справ Віктора Козицького і Ігоря Болюха «за організацію побиття народних депутатів за допомогою злочинних елементів».

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Пашинський, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, відповідну заяву на ім’я генпрокурора зареєстрували народні депутати С.Пашинський, Андрій Сенченко і Юрій Одарченко.

С.Пашинський наголосив, що «посадові особи харківської міліції мають понести відповідальність за те, що за допомогою бандитів сьогодні зранку перед початком судового засідання у справі Юлії Тимошенко організували та особисто контролювали побиття народних депутатів, а також прихильників лідера опозиції, які зібралися на площі перед судом».

«Ми переконані, що якщо не Пшонка, то інший генеральний прокурор відправить цих злочинців у погонах туди, де їм місце», - підкреслив народний депутат.

Як повідомлялося, сьогодні зранку біля харківського суду «особи кримінальної зовнішності, одягнуті у форму комунальників», напали на прихильників Ю.Тимошенко і народних депутатів.

Перед початком мітингу С.Пашинський продемонстрував журналістам документ на ім’я Харківського міського голови, у якому він, як народний депутат, інформує місцеву владу про те, що сьогодні проводитиме зустріч з виборцями біля приміщення суду.