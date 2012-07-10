Янукович доручив Азарову забезпечити суддів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у дорученні зазначається, що уряд, за участю Державної судової адміністрації України, повинен визначити необхідний обсяг асигнувань загального фонду держбюджету для забезпечення фінансування видатків на оплату праці працівників апаратів місцевих загальних і апеляційних судів.

Також, згідно з дорученням Президента, уряд повинен визначити обсяг асигнувань на реалізацію заходів із виконання Національною школою суддів України завдань щодо організації спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів та їх періодичного навчання.

Для реалізації цих завдань В.Янукович доручив забезпечити підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховною Радою відповідного законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», передбачивши з цією метою збільшення відповідних бюджетних призначень Державній судовій адміністрації України.

Глава держави також доручив до ухвалення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» наблизити обсягів видатків загального фонду держбюджету за бюджетними програмами на утримання місцевих загальних і апеляційних судів до обгрунтованих потреб шляхом внесення необхідних змін до бюджетного розпису.