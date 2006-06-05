Депутати фракції Вітренко блокують трибуну Донецької облради

Друга сесія Донецької обласної ради п`ятого скликання, що працює сьогодні в Донецьку, проголосувала проти включення до порядку денного питання щодо НАТО.

Як повідомляє "Острів", за пропозицією фракції блоку Наталі Вітренко "Народна опозиція" до порядку денного сесії пропонувалося внести питання "Про проголошення території Донецької області "Територією без НАТО". Питання було поставлене на голосування. За результатами голосування 17 депутатів проголосували – за, 90 – проти. Питання про НАТО до порядку денного сесії не включене.

Після цього в залі, де проходить сесія Донецької облради, почався безлад.

Члени фракції блоку Вітренко на знак протесту проти рішення сесії не вносити до порядку денного питання про НАТО і про недовіру прокурору області заблокували трибуну.

Вони викрикують "Регіонам - ганьба!", "НАТО - вбивця", "Росія-Україна-Білорусія!"

Робота сесії облради під загрозою зриву.