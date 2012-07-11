Янукович хоче, щоб суди над Тимошенко завершилися якнайшвидше

Президент України Віктор Янукович заявляє, що будь-які коментарі у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко можна давати тільки після завершення судового процесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії. Розмова відбулася у Юсупівському палаці у Криму.

«Я думаю, треба дочекатися рішення судів. Після того, як вони розглянуть ці питання - можна буде щось коментувати», - наголосив В.Янукович. Він вкотре зазначив, що сьогодні не має права давати будь-які правові оцінки ситуації навколо Ю.Тимошенко.

Водночас Президент підкреслив, що в даному питанні йдеться про низку юридичних фактів, які мають бути оцінені в судах.

Президент також висловив думку, що Ю.Тимошенко, вочевидь, мала б бути сама зацікавлена у якнайшвидшому розгляді судом усіх питань, але вона всіляко опирається тому, щоб суди розглядали ці питання. «Мабуть, є причини? Це її спосіб захисту - політичний», - сказав глава держави.

«Ми за те, щоб якомога швидше пройшли суди, судовий процес, і далі вже можна було зробити висновки», - додав Віктор Янукович.

Поки що, констатував глава держави, існує низка питань у справі Ю.Тимошенко, на які немає відповідей. «А політичний процес навколо цього йде. Але це ще раз підкреслює, що Україна - відкрита демократична країна», - наголосив Президент.