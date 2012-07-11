Яценюк: Конституційний Суд сьогодні підтвердив свою «лакейську сутність»

Конституційний Суд України сьогодні підтвердив свою «лакейську сутність», залишивши “недоторканними Президента та суддів, які забезпечують його беззастережну владу, та позбавив недоторканності депутатів - аби «своїх» тримати у страху, а опозиційних просто пересаджати», заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", водночас він наголосив, що Президент України недовго залишатиметься недоторканним, оскільки “сформована в парламенті нового скликання демократична більшість ухвалить закон про порядок імпічменту Президента, і Янукович стане першим українським очільником, який потрапить під процедуру імпічменту за цим законом”.

За словами А.Яценюка, “придворний Конституційний Суд Януковича буде ліквідовано, а судді КС будуть притягнуті до відповідальності”.

За його словами, “усі факти порушення суддями КС присяги будуть розслідувані слідчою комісію Верховної Ради”.

Він зазначив, що серед таких фактів - рішення, ухвалене в грудні 2003 року, яким було дозволено Леоніду Кучмі балотуватись на третій президентський термін, а “у квітні 2010 року КС за вказівкою Януковича прийняв неконституційне рішення про формування так званої депутатської більшості”.

А.Яценюк наголосив, що “цей суд здійснив замах на Конституцію, повернувши без волі парламенту і народу Конституцію 1996 року, а також позбавив чорнобильців, афганців та дітей війни законних пільг”.

Він запевнив, що «тотальна люстрація суддів розпочнеться саме із суддів КС!».

За словами А.Яценюка, «закон опозиції про скасування недоторканності з усіх – Президента, народних депутатів і суддів - обов’язково буде ухвалений новим складом парламенту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, Конституційний Суд оприлюднив рішення щодо ухваленого Верховною Радою 20 червня законопроекту про внесення змін до Основного Закону, який передбачав скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів. Цей законопроект був внесений опозицією.

КС погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України. У рішенні суду зазначається, що з цього приводу рішення суд уже приймав 1 квітня 2010 року.

Також суд не погодився з тим, щоб Верховна Рада вилучала із Конституції норму стосовно недоторканності суддів. У рішенні зазначено, що недоторканність суддів «не є їхнім особистим привілеєм». «Скасування такої гарантії правосуддя як недоторканність суддів опосередковано може призвести до обмеження права на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України», - йдеться у рішенні КС.