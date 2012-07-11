«Свобода» заявляє про побиття свого прихильника в Харкові

22:47, 11 липня 2012
Політика
747 0

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заявляє про побиття 10 липня свого прихильника та захисника української мови.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні ВО «Свобода», Юрій Гаража повертався з пікетування Харківської міськради у зв’язку із винесенням нею на голосування питання щодо підтримки мовного законопроекту.

Згідно з повідомленням, напад на Ю.Гаражу скоїли кілька представників громадського об’єднання «Оплот». Активіст прямував до метро, коли помітив намет, у якому збирали підписи за мову. Із твердим переконанням, що захищає українську мову, активіст взяв до рук лист із підписами та ручку, але побачив, що підписи збирають на захист російської мови. В повідомленні зазначається, що Ю.Гаража цей факт надзвичайно обурив і він розірвав лист із підписами.

“Одразу ж чоловік відчув сильний удар ногою в груди. Троє людей скрутили його та намагались зв’язати мотузкою, хоча ні відхрещуватись від свого вчинку, ні тікати пан Юрій не збирався. Перехожі вирвали захисника української мови, саме коли його душили”, - повідомляє “Свобода”, також інформуючи, що прибулі за викликом правоохоронці доправили чоловіка до відділку в кайданках.

Водночас в повідомленні зазначається, що «постраждалі захисники російської мови» у своїх заявах стверджують, “що ніби Юрій Миколайович намагався руйнувати намет, нападав на дівчат, які в ньому перебували, й бив декількох кремезних “оплотівців”.

«Свободівці» висловлюють обурення тим, що “народна” міліція захищає антиукраїнські акції та “дискредитує українських патріотів, які намагаються цьому протидіяти”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter