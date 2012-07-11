«Свобода» заявляє про побиття свого прихильника в Харкові

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні ВО «Свобода», Юрій Гаража повертався з пікетування Харківської міськради у зв’язку із винесенням нею на голосування питання щодо підтримки мовного законопроекту.

Згідно з повідомленням, напад на Ю.Гаражу скоїли кілька представників громадського об’єднання «Оплот». Активіст прямував до метро, коли помітив намет, у якому збирали підписи за мову. Із твердим переконанням, що захищає українську мову, активіст взяв до рук лист із підписами та ручку, але побачив, що підписи збирають на захист російської мови. В повідомленні зазначається, що Ю.Гаража цей факт надзвичайно обурив і він розірвав лист із підписами.

“Одразу ж чоловік відчув сильний удар ногою в груди. Троє людей скрутили його та намагались зв’язати мотузкою, хоча ні відхрещуватись від свого вчинку, ні тікати пан Юрій не збирався. Перехожі вирвали захисника української мови, саме коли його душили”, - повідомляє “Свобода”, також інформуючи, що прибулі за викликом правоохоронці доправили чоловіка до відділку в кайданках.

Водночас в повідомленні зазначається, що «постраждалі захисники російської мови» у своїх заявах стверджують, “що ніби Юрій Миколайович намагався руйнувати намет, нападав на дівчат, які в ньому перебували, й бив декількох кремезних “оплотівців”.

«Свободівці» висловлюють обурення тим, що “народна” міліція захищає антиукраїнські акції та “дискредитує українських патріотів, які намагаються цьому протидіяти”.