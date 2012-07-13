Експерт: Уряд позичатиме вдома, бо ніхто не дає Україні позик

Саме вони, на думку чиновників, мають забезпечити стабільність Україні під час можливої кризи наступного року. Втім, експерти пов’язують таку зміну орієнтирів з неплатоспроможністю і низьким авторитетом України в очах міжнародних інвесторів, пише Радіо Свобода.

За перше півріччя Україна частково повернула борг МВФ та російському ВТБ, запевняє директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук. Тепер Мінфін переключить свої сили на нову стратегію, яка передбачає пріорітет для внутрішніх запозичень.

«На сьогодні Міністерство фінансів погасило на зовнішніх і на внутрішніх ринках 44 мільярди гривень. Планувалось на початку року здійснити запозичення на зовнішніх ринках, але було прийняте рішення, що Міністерство фінансів в першому півріччі проводить запозичення на внутрішньому ринку для того, щоб дійсно мати оптимальне запозичення на зовнішніх ринках по вартості, по строку. Сьогодні маємо запозичення на внутрішньому ринку в різних валютах: євро, долар і гривня», – констатує Галина Пахачук.

Таку переорієнтацію на внутрішній ринок в уряді вважають інструментом захисту українських фінансів від можливої кризи наступного року, коли зовнішніх ресурсів на всі країни світу не вистачить.

Однак експерти вважають, що справжньою причиною такої реформи є відмова міжнародних інвесторів кредитувати Україну.

«Уряд ще недавно не говорив цього, що він хоче на внутрішньому ринку брати кредити, тому що сподівався все-таки на міжнародні відносини. Ніхто не дає позичок Україні. Настільки ризикованим, негативним є рейтинг передбанкрутного, переддефолтного стану. Це одна з найнижчих, за рейтингом, країн світу, в Європі – найгірша, і ніхто з інвесторів не збирається ризикувати своїми грошима», – констатує екс-міністр економіки, народний депутат від НУНС Володимир Лановий.