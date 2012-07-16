Кривдника Януковича-молодшого посадили на 5 років

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Лариса Переверзєва більше години зачитувала вирок, в якому суд задовольнив усі вимоги прокуратури, підкресливши, що наявність у підсудного двох неповнолітніх дітей і те, що він раніше не був судимий, «не є пом'якшувальними обставинами».

Л.Переверзєва зачитувала вирок у невеликому, задушливому залі засідання дуже тихо, не звертаючи уваги на прохання присутніх говорити трохи голосніше, і підвищила голос тільки щоб зробити зауваження тим, хто сів.

Коли суддя закінчила читати вирок, вона запитала у підсудного - чи ясний йому вирок, але, не дочекавшись відповіді, спішно вийшла.

До цього, 9 липня, прокурор Ворошиловської райпрокуратури Ірина Нос вимагала для К.Лаврова, який з 20 червня 2011 року перебуває у СІЗО, 5 років в'язниці. За її словами, «провина за частиною 2 статті 189 КК України (вимагання) доведена в повному обсязі - Лаврову були передані 7 тис. дол., що відповідно до закону є значним збитком, оскільки перевищує сто і більше неоподатковуваних доходів громадян».

Сьогодні, коли суд задовольнив цю вимогу, І.Нос сказала журналістам, що прокуратура задоволена винесеним вироком. «Поки - так (задоволена). Уважно читатимемо», - відповіла прокурор на відповідне питання, зазначивши, що вона в суді «все почула».

У свою чергу, К.Лавров, коли йому надягали наручники і відводили із залу суду, встиг сказати: «Вирок не адекватний і не справедливий. Він не відповідає ні закону, ні матеріалам справи. Доказів, що я здійснював вимагання, немає. Слідство грунтується на домислах потерпілого Бушуєва. Крім того, я знаю, що ніякого вимагання я не здійснював. Все, що запросила прокурор, все це дала суддя – 5 років. Навіть рецидивістам не дають такого строку».

Адвокат К.Лаврова Тетяна Іванова додала: «Вирок вважаю незаконним. Оскаржувати будемо обов'язково».

Вона ще раз повторила, що ні сам підсудний, ні вона провину не визнають.

«Звичайно, можна однозначно сказати, що його підставили. Так, це 100% підстава. На мою думку, суд повинен був закрити провадження у справі у зв'язку з відсутністю складу злочину. Тому що там немає самого злочину», - сказав Т.Іванова.

Вона пояснила, що матеріалами справи було доведено, що К.Лавров був лише учасником акції і підтримував мешканців, які виступали проти будівництва, розгорненого в їхньому дворі корпорацією «МАКО», але не був організатором акції. Проте керівники корпорації, в числі яких був комерційний директор Сергій Бушуєв, вирішивши, що К.Лавров є ініціатором акцій протесту, почали вести з ним переговори про те, як «зберегти обличчя корпорації і припинити акції». «Лавров з ними вів переговори про те, що акції протесту, і це підтверджено матеріалами справи, припиняться у тому випадку, якщо вони підуть на основні поступки і вимоги мешканців. Після цього акції підуть на спад. А з незадоволеними людьми, що залишилися, треба буде працювати. Але оскільки вже був зіпсований імідж «МАКО», звідси виникла піар-програма, яку мав розробити і запропонувати корпорації Лавров», - розповіла адвокат.

За її словами, цю піар-програму він і відправив електронною поштою, де була вказана сума в 4 тис. доларів за ті послуги, які необхідно було зробити, – це підготувати друковані документи, листівки, брошури тощо. «Ось тоді Бушуєв пішов до УВС і сказав, що у нього вимагають грошові кошти. Заява була написана після того, як просто електронною поштою була направлена програма, яку потрібно було обговорювати. Не було розмови про це, нічого. Бушуєву правоохоронці видали гроші, причому більше, ніж було написано в цій піар-програмі, 7 тис. доларів», - розповіла Т.Іванова те, що було озвучено на суді.

Представниками «МАКО» була призначена зустріч з К.Лавровим для обговорення його піар-кампанії в кафе «Міленіум», куди й попрямував громадський діяч.

«Після обговорення Лаврову дали «документи, які просив», і конверт. Вони дійсно повинні були обмінятися документами. Лавров повинен був дати піар-програму, яку заздалегідь скинув електронною поштою, а одержати документи або про зміни проекту, яких вимагали мешканці, або про ті поступки, на які готова піти корпорація для припинення акцій. І саме це обговорювалося попередньо, - пояснила адвокат, - Лавров і не припускав, що цього дня буде розмова про гроші. Він не дивився у конверт, це підтвердив Бушуєв, він не знав, що там гроші. Лавров все узяв і вийшов, і відразу ж його затримали».

Т.Іванова зазначила, що позову до К.Лаврова у справі взагалі немає, потерпілим у справі проходить С.Бушуєв, який «не пред'являв жодних позовних вимог з відшкодування якихось збитків, був допитаний на першому засіданні, дав свідчення, а більше на жодному засіданні не був».

«Там немає складу злочину. Не було ані вимог про передачу грошей, не була погроз, не було порушення прав, свобод Бушуєва», - підкреслила адвокат.

У своєму останньому слові К.Лавров 11 липня заявляв, що сторона звинувачення просить засудити його до 5 років позбавлення волі, «щоб показати корпорації «МАКО», що прокуратура надає велику послугу, садячи вимагача Лаврова».

«Я вважаю, цю послугу можна назвати ведмежою, оскільки моя провина не підтверджується фактичними матеріалами справи. Посадивши невинного, фактично моральна відповідальність лежатиме на заявнику - на корпорації «МАКО» і на її президенті Олександрі Януковичі», - сказав тоді підсудний.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2011 року жителі Донецька, які намагалися перешкодити незаконному будівництву у дворі свого будинку, одержали тілесні ушкодження від невідомих молодиків.

За словами мешканців будинку №48-А по вул. Університетській, вони намагалися перешкодити встановленню металевої огорожі навколо майбутнього будівельного майданчика, межа якої підходила майже до під'їздів, відгороджуючи дитячий майданчик.

Вони заявили, що тут, на місці аварійного готелю «Дружба», заплановано зведення висотного будинку за проектом будівельної корпорації «Менеджмент ассетс компані» («МАКО»), президентом якої є син Президента України, бізнесмен О.Янукович.

17 червня біля будівлі Донецької міської ради мешканці провели акцію протесту, вимагаючи зупинити будівництво, розгорнене в їхньому дворі забудовниками корпорації «МАКО», до узгодження з ними проекту.

У будівельній корпорації «МАКО» офіційно заявили, що працюють тільки в рамках чинного законодавства України.

20 червня донецька міліція після звернення корпорації «МАКО» порушила кримінальну справу стосовно одного з активістів – К.Лаврова, який виступав проти будівництва навколо готелю «Дружба», розгорненого корпорацією «МАКО». Активіста, обвинуваченого у вимаганні у представників «МАКО» 7 тис. дол. за припинення його діяльності, у провокації людей на акції протесту, затримали і помістили в ІВТ.