Гендиректор ТВі допускає, що скоро може бути заарештований

Про це йдеться у поширеному ним зверненні до Президента України Віктора Януковича та голови Державної податкової служби Олександра Клименка.

"До того, як я дізнався про порушення справи, мені зателефонували з районної поліклініки за місцем моєї реєстрації і повідомили, що туди приходили податкові інспектори з вимогою надати їм мою медичну картку. Таке, як правило, роблять перед тим, як хочуть ув'язнити людину з метою, щоб громадянин не звертався до лікарів, бо нібито немає для цього причин", - написав В.Княжицький у своєму блозі на "Українській правді".

Гендиректор ТВі підкреслив, що, згідно із законодавством, покарання за порушення, які йому інкримінуються, не передбачає позбавлення волі. За його словами, закон передбачає у такому випадку стягнення штрафу "у майже півмільйона гривень та конфіскацію майна". "Але прихід податківців у поліклініку свідчить про те, що, можливо, проти мене порушена й інша справа, що передбачає інший запобіжний захід", - вважає М.Княжицький.

"Я вимагаю негайного закриття кримінальної справи проти мене та тиску на незалежний канал, а також вибачення переді мною та нашими журналістами. Вимагаю від вас у подальшому припинити тиск на незалежні ЗМІ та дотримуватися законодавства і принципів демократії", - заявив М.Княжицький.

Гендиректор телеканалу також повідомив В.Януковичу, що кримінальну справу порушив "старший слідчий ВРКС СУ ДПС у місті Києві, капітан податкової міліції Б.О.Трачук".

"Український уряд винен нашому телеканалу кошти. Уряд повинен нам повернути гроші, які ми у вигляді податку на додану вартість сплатили Українській державі. Прем'єр-міністр регулярно розповідає, що держава успішно всім повертає ПДВ. Нам не повернули. Окрім того, ще й порушили проти мене особисто кримінальну справу за те, що нам винні", - зазначив М.Княжицький.

Гендиректор ТВі вважає "дії підлеглих О.Клименка і його самого протизаконними та злочинними". "Напередодні виборів роботу нашого каналу українська влада хоче заблокувати. Ми проінформуємо про це усі міжнародні організації, які опікуються питаннями демократії та свободи слова, та іноземні уряди. Ми вдячні українським громадянам, журналістам та політичним силам й особисто політикам, які підтримали мене особисто та наш телеканал", - наголосив у своєму зверненні до В.Януковича М.Княжицький.

Гендиректор телеканалу також оприлюднив повний текст постанови про порушення кримінальної справи та юридичний висновок юристів каналу.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) М.Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

9 липня Шевченківський районний суд Києва виніс постанову про вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт», а 12 липня ця постанова була оголошена керівництву підприємства. Того ж дня керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві вилучило документацію підприємства.

Юристи ТВі заявили про намір оскаржити постанову Шевченківського райсуду Києва про виїмку документів телекомпанії.