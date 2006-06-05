Брифінг активіста “Пори”, якому відмовили у в’їзді до Росії

Сьогодні о 16.00 в офісі Громадянської партії “Пора” (вул. Фролівська, 9-11) відбудеться екстрений брифінг Сергія ЄВТУШЕНКА, якому відмовили у в’їзді до РФ.

На брифінгу активіст “Пори” пояснить причини свого затримання та прокоментує події, що відбулися з ним в московському аеропорту, повідомили УНІАН у прес-службі “Пори”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Москві, в аеропорту «Шереметьєво», С.ЄВТУШЕНКУ - члену партії “Пора”, раднику міністра закордонних справ України, виконавчому директору Інституту євроатлантичного співробітництва - не було дозволено в’їхати на територію Російської Федерації. Йому повідомили, що його перебування в Російській Федерації є небажаним, тому він був змушений повернутися в Київ.