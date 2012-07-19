Тимошенко в харківській лікарні провела 79 зустрічей

У цю кількість включені дані Державної пенітенціарної служби України щодо зустрічей Ю.Тимошенко з її захисниками, родичами, народними депутатами, іншими особами, у тому числі з представниками іноземних держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі , загальна тривалість цих зустрічей становить понад 170 годин.

Зокрема, за час перебування у стаціонарному закладі Ю.Тимошенко провела зі своїм захисником Сергієм Власенком 37 зустрічей загальною тривалістю понад 73 години. "Інколи зустрічі відбувалися по два або три рази на день", - уточнили у прес-службі.

Екс-прем'єр провела 19 зустрічей зі своєю донькою Євгенією Тимошенко (тривалість понад 37 годин), 5 - із захисником Андрієм Кожем'якіним та одну зустріч із захисником Сергієм Сасом. "Загальна тривалість цих побачень (з двома захисниками - УНІАН) становить 10 годин", - наголосили у прес-службі.

ДПтС також повідомляє, що на зустрічах з представниками іноземних держав Ю.Тимошенко провела понад 30 годин, з іншими особами – більше 20 годин.

У прес-службі зазначили, що за час перебування у Качанівській виправній колонії (№54) і Центральній клінічній лікарні м. Харкова №5 Ю. Тимошенко зустрілась з 52 представниками різних країн.