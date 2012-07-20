Власенко не має наміру зустрічатися з активісткою «Молодих регіонів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив на брифінгу перед лікарнею «Укрзалізниці», де Ю.Тимошенко проходить курс лікування.

«Зустрічатися з цією людиною у мене немає жодної потреби і бажання», - сказав він.

С.Власенко зауважив, що М.Столярова протягом трьох днів висловила три різні версії, де вона перебувала у час нападу.

«Я відстежую публічні заяви цієї людини. Мене дивує те, що за три дні людина змінила три версії подій. У перший день вона заявила, що була на робочому місці в цей час, і це можуть підтвердити всі. У другий день її партійний керівник заявив, що вона, напевно, у відпустці. А вчора вона заявила, що її бачила сліпа бабуся», - сказав С.Власенко.

На думку захисника, такі заяви М.Столярової ставлять під сумнів її непричетність до нападу.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, невідома жінка облила С.Власенка зеленкою. Згодом С.Власенко заявив, що нападниця «дуже подібна» на М.Столярову, яку він побачив на відеозаписах заходів «Молодих регіонів».

17 липня захисник звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка із заявою, у якій вимагає порушити кримінальну справу проти дівчини, яка вилила йому в обличчя зеленку, за ст. 346 Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча».