Прокурор Києва не вважає політичними справи проти TBi і LB.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції прокурор Києва Анатолій Мельник.

«Я вважаю, що передчасно говорити про втручання в роботу ЗМІ, і взагалі немає необхідності. Розмова йде про фінансово-господарську діяльність цього підприємства, де керівником є Княжицький», - сказав він.

За словами прокурора, в ході проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТВі органами податкової служби було встановлено ухилення від сплати податків на суму понад 3 млн грн.

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Прокурор Києва також наголошує, що відкриття кримінальної справи за заявою народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка щодо порушення інтернет-виданням LB.ua таємниці листування державного діяча не має під собою політичного підґрунтя.

«Всілякі пересуди щодо цього питання не мають під собою ніякого, в тому числі політичного, підґрунтя», - сказав він.

А.Мельник нагадав, що прокуратура провела перевірку за заявою В.Ландіка від 21 червня цього року, в якій він зазначав, що працівники ЗМІ втрутилися в його особисте життя і просить провести відповідну перевірку.

За словами прокурора, у першій половині дня 5 липня В.Ландік подав заяву, у якій просив припинити розгляд його першої заяви.

Водночас, після обіду цього ж дня на ім’я прокурора Печерського району столиці надійшло звернення В.Ландіка, в якому він просив продовжити проведення перевірки за його заявою від 21 червня, що зареєстровано у прокуратурі Печерського району 25 червня.

А.Мельник повідомив, що того ж дня В.Ландік подав звернення до Генеральної прокуратури України, в якому чітко вказав свої вимоги, які виклав у заяві від 25 червня.

За словами прокурора, слідчі без пояснень В.Ландіка особисто не могли ухвалити рішення щодо порушення чи не порушення кримінальної справи, і його запросили до прокуратури Києва для надання пояснень.

«У поясненні 13 липня Володимир Іванович чітко відобразив свою кінцеву позицію», - сказав А.Мельник.

За його словами, в поясненні В.Ландік зазначає, що його заява від 21 червня має бути розглянута відповідно до вимог чинного законодавства.

А.Мельник також повідомив, що на даний час проводяться необхідні слідчі дії для встановлення об’єктивності подій.

«Слідчі прокуратури будуть допитувати всіх причетних осіб, в першу чергу, будуть витребувати документи, які підтвердять, хто був акредитований від видання (LB.ua - УНІАН) у Верховній Раді України, хто проводив зйомки і якою апаратурою проводилися зйомки», - додав прокурор столиці.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн до бюджету. Разом з тим М.Княжицький наполягає, що суди по цій справі він вже виграв, і що він всі податки сплатив.

А 18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата В.Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах". У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

Порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 та ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування чи іншої кореспонденції державного діяча, що передається засобами зв’язку, та незаконного збирання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу, що заподіяло істотної шкоди законним правам, свободам та інтересам особи).

19 липня Президент України Віктор Янукович висловив занепокоєння останніми подіями довкола вітчизняних ЗМІ і доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці та голові Державної податкової служби Олександру Клименку перевірити законність порушення кримінальних справ щодо телеканалу ТВі, а також інтернет-видання LB.ua.