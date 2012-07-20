У Богатирьової переживають, що німці залікують Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ

МОЗ наголошує, що «лікування будь-якого захворювання здійснюється відповідно до протоколів лікування. Українські протоколи лікування повністю відповідають європейським вимогам, а дотримання визначених протоколами рекомендацій передбачає позитивні зміни стану здоров’я пацієнтів через конкретний проміжок часу».

МОЗ висловлює занепокоєння з приводу того, що реабілітаційні курси Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні м. Харкова тривають вже майже три місяці. Адже, такі тривалі терміни проведення процедур, згідно з міжнародною лікувальною практикою, «є неприйнятним та не характерним для лікування такого поширеного серед населення захворювання, яке діагностовано у пацієнтки. Крім того, не виключено, що це може призвести до негативних для пацієнта наслідків».

У МОЗ занепокоєні тим фактом, що німецькі лікарі не повідомляють про тривалість подальшої реабілітації Ю.Тимошенко, досягнуті проміжні результати, а також про перспективи стану здоров’я пацієнтки.

У повідомленні підкреслюється, що наразі українським медикам невідомо нічого про дотримання протоколів лікування німецькими лікарями.

«У зв`язку з вищезазначеним, українські лікарі вбачають у ситуації, що склалася, наявність не лише медичних аспектів, але також й інших, не виключено, що політичних, зокрема, у поведінці як пацієнтки, яка продовжує скаржитися на відсутність полегшення, так і німецьких лікарів, які з невідомих для українських медиків причин, не хочуть робити висновки щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко та щодо тривалості її подальшого перебування у ЦКЛ № 5 (яка була обрана для Ю.Тимошенко німецькими лікарями)», - зазначають в МОЗ.

У міністерстві нагадують, що німецькі фахівці з клініки «Шаріте» контролюють процеси обстеження та реабілітації Ю.Тимошенко, а також беруть у цьому безпосередню участь в загальному вже більше п’яти місяців, починаючи з лютого поточного року, коли на вимогу пацієнтки було створено Міжнародну медичну комісію лікарів, до якої увійшли і німецькі, і канадські лікарі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

16 липня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що на тілі в екс-прем’єра з’явилися висипання.

19 липня С.Власенко повідомив, що невідоме шкірне захворювання вразило майже 50% шкіри екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим припинено лікування спини. За його словами, харківські лікарі за два тижні не змогли встановити природу цього шкірного захворювання.

Також 19 липня С.Власенко заявив, що тюремщики готуються до незаконного доставлення Ю.Тимошенко на засідання Київського районного суду Харкова 23 липня у справі ЄЕСУ.

"Влада розповсюджує брехливі заяви про те, що Юлія Тимошенко нібито качає прес, піднімає штангу і майже готова представляти Україну на Олімпійських іграх у Лондоні. Насправді це зроблено лише з однією метою, щоб підготувати українське суспільство і громадян до тих протиправних незаконних дій, які влада хоче вчинити стосовно Юлії Тимошенко для її силового, незаконного доставлення до зали судового засідання 23 липня", - сказав С.Власенко.

"Ми абсолютно розуміємо, що зараз, з кожним днем в очікуванні розгляду справи у Європейському суді, ми будемо отримувати все більше і більше нових абсурдних заяв щодо лідера опозиції, яка сьогодні перебуває заручником громадянина Віктора Януковича", - заявив С.Власенко.