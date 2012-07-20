Синод УПЦ МП замінив головного в Луганській єпархії
20:43, 20 липня 2012Політика
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Священний синод Української православної церкви Московського патріархату ухвалив рішення звільнити митрополита Луганського і Алчевського Іоанникія від управління Луганською єпархією.
Місце в Луганську тепер займе архієпископ з Білої Церкви
Як повідомляється на сайті УПЦ МП, засідання Священного синоду УПЦ МП під головуванням митрополита Київського і всієї України Володимира відбулося сьогодні, 20 липня.
Зокрема, розглянувши стан справ у Луганській єпархії, Священний синод звільнив митрополита Луганського і Алчевського Іоанникія від управління Луганською єпархією, подякувавши йому за багаторічну працю в Луганській області. Було ухвалено рішення призначити його настоятелем Свято-Ніколо-Преображенського собору м. Луганська.
Преосвященним Луганським і Алчевським Священний синод призначив архієпископа Білоцерківського і Богуславського Митрофана, звільнивши його від управління Білоцерківською єпархією.
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