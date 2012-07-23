ЗМІ: Янукович підпише мовний закон

Закон про мовну політику, проти якого протестують у багатьох регіонах України, підпише новий чи старий спікер парламенту в перших числах серпня, а до 20 серпня - Президент. Про це повідомляє «Сегодня», посилаючись на джерело в керівництві Партії регіонів. За його словами, питання підписання закону Віктором Януковичем було вирішене ще в травні, коли лідери ПР прийняли рішення про його розгляд у парламенті. «Затримка сталася через непослідовність Литвина, але до кінця липня питання буде вирішено: Литвин або підпише, або поступиться місцем тому, хто підпише», - відзначило джерело.

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Політологи також вважають, що підпис під законом про мови - єдиний вихід для Президента. «Непідписання буде подвійною поразкою: опозиція оголосить, що домоглася цього своїм тиском, а прихильники Януковича відвернуться від нього», - каже Михайло Погребинський. «У разі непідписання президент остаточно підірве свої позиції на Півдні і Сході, - вважає Вадим Карасьов. - Правда, швидше за все, це рішення буде прийнято в пакеті, наприклад, із законом про захист української мови ».

Карасьов упевнений: ПР з цим законом виграла тактично, але програє стратегічно: «Регіонали трохи виграють від нього на цих виборах, але назавжди втратять підтримку україномовної інтелігенції».