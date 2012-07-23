Кличко визначився з датою з'їзду партії

З’їзд партії «УДАР Віталія Кличка», на якому буде сформовано виборчий список, відбудеться 1 серпня. Про це написав у своєму блозі лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Він зауважує, що сьогодні у виборчому штабі партії «УДАР» проводять моніторинг реакції ЗМІ, громадських організацій та самих виборців на оприлюднений список претендентів у кандидати. Вона буде врахована при формуванні остаточного варіанту списку під час з’їзду «УДАРу» 1 серпня.

«У виборчому штабі партії ми уважно вивчаємо думки громадськості щодо списку наших претендентів, моніторимо ЗМІ, спілкуємося з громадськими організаціями. Щодо критики деяких персон – для того ми першими і відкрили список, аби мати зворотній зв'язок. Це – дійсно новий підхід для України і було б добре, аби інші політсили змогли його наслідувати», - цитує В.Кличка прес-служба партії.

Водночас політик закликає громадськість в своїх аргументах за чи проти того чи іншого претендента в кандидати на мажоритарних округах користуватися фактами, а не плітками. «Емоційні заяви, що той чи інший кандидат «просто погана людина», або «він працює не в тій структурі», можливо, й підходять для обговорення в соціальних мережах, але аж ніяк не підходять для серйозної експертної оцінки. Особливо дивно читати подібне від політиків, які й самі працювали в уряді Віктора Януковича», – переконаний лідер «УДАРу».

За словами В.Кличка, список претендентів «УДАРу» формувався не в столиці – регіональні організації партії отримали можливість надати свої пропозиції щодо його складу. «Ми виходили з того, що кожен регіон України має свої особливості та персональні вподобання. І бажано, аби претендентів оцінювали, перш за все, виборці конкретного округу. Звичайно ж, за спільними критеріями», – пише В.Кличко. Політик знову нагадав, що підтримує принцип «один округ – один кандидат від опозиції», і вважає, що кандидати від опозиції повинні бути справді авторитетними у своєму окрузі людьми для того, щоб виграти у кандидатів від влади.

Як зазначає В.Кличко, «УДАР» взяв на себе зобов’язання зняти своїх претендентів, якщо вони матимуть меншу популярність. Щоправда, поки ми зробили це в односторонньому порядку, у відповідь же чуємо чергову порцію критики і відвертого бруду – мовляв, партія «УДАР» і її лідери ще дуже молоді і недосвідчені в українській політиці».

В.Кличко зауважує, що за таких умов не хоче і не збирається «переймати досвід нинішньої української політики, з її закритістю, цинізмом, брехнею та зрадами». «Політика може бути іншою. Відкритою, щирою, без стіни між владою і простими людьми. Саме таку політику будуватимемо ми з моєю командою», – пише лідер «УДАРу».