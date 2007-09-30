Тимошенко: склад коаліції буде відомий уже завтра зранку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що завтра зранку за результатами голосування буде відомо склад парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Дніпропетровську.

«Я думаю, що за результатами позачергових виборів ми завтра зранку можемо чітко назвати склад коаліції у Верховній Раді, чітко сказати, скільки треба часу на формування уряду та затвердження програми уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ висловила сподівання, що коаліцію сформують «демократичні команди».

«Ми знаємо, що треба буде працювати один день як за десять днів. Всі хочуть успішних результатів сьогодні, негайно. Часу «на розкачку» у нас не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, їй би хотілося, “щоб цього разу перемогли не окремі політики, а кожен з українців, які мають надію. Щоб перемогли люди”.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “українські виборці 16 років поспіль кидають в урни бюлетені, а насправді не можуть здобути головного – нормального життя”.

«Я б хотіла, щоб до парламенту прийшла команда, здатна служити людям, будувати країну, а не захищати власний бізнес», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що сьогодні вибори відбудуться.