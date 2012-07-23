Студенти заявляють, що уряд вирішив на них зекономити

Про це повідомляє незалежна сутдентська профспілка "Пряма дія".

“Ця постанова більш ніж у півтора рази знижує фактичний розмір стипендій більш ніж для третини студентів”, — заявляють у профспілці.

У документі зазначено, що “обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено”. Таким чином, студенти 1 курсу бакалаврату та спеціалітету або магістратури, які нині отримують 720-800 грн, відповідно до нової постанови, втрачають індексовану надбавку і відтепер отримуватимуть лише базову стипендії у розмірі 530 грн.

Далі наводиться пояснення: “У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії”.

У “Прямій дії” наголошують, що будь-яке скорочення стипендій не припустиме, адже навіть з урахуванням усіх індексацій студент прожити на неї не може: “За останній навчальний рік ціни на гуртожитки у більшості ВИШів зросли у 2-3 рази. Зросли також ціни на продукти першої необхідності. Але у цій ситуації Кабмін не збільшує індексацію, а навпаки — пропонує “затягнути паски”.