Криза євро підриває рейтинг Німеччини

Власне рейтинги цих провідних економік Євросоюзу залишилися поки без змін - на вищому рівні ААА, наголошує AFP.

Агентство зазначає, що це рішення було прийнято через "зростаючу непевність" щодо розв'язання боргової кризи в зоні євро.

"Можливість виходу Греції із зони євро стає дедалі невизначеною, і така подія завдасть удар по решті учасників організації, зокрема, по Італії та Іспанії", - цитує прес-реліз Moody's РІА "Новости".

Кредитний рейтинг Фінляндії був залишений агентством без перегляду - на рівні ААА зі "стабільним прогнозом".