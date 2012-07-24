Криза євро підриває рейтинг Німеччини
00:41, 24 липня 2012Політика
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's помістило суверенні кредитні рейтинги Німеччини, Нідерландів і Люксембургу на перегляд з "негативним прогнозом".
Власне рейтинги цих провідних економік Євросоюзу залишилися поки без змін - на вищому рівні ААА, наголошує AFP.
Агентство зазначає, що це рішення було прийнято через "зростаючу непевність" щодо розв'язання боргової кризи в зоні євро.
"Можливість виходу Греції із зони євро стає дедалі невизначеною, і така подія завдасть удар по решті учасників організації, зокрема, по Італії та Іспанії", - цитує прес-реліз Moody's РІА "Новости".
Кредитний рейтинг Фінляндії був залишений агентством без перегляду - на рівні ААА зі "стабільним прогнозом".
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