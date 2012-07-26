Верховна Рада запустила новий сайт

До жовтня розпочне роботу промислова версія інтернет-порталу Верховної Ради. Про це «Телекритиці» повідомив завідувач відділу досліджень та перспективних розробок управління комп'ютеризованих систем апарату Верховної Ради Сергій Миронченко.

За його словами, з 14 червня новий сайт працює в тестовому режимі. На старому сайті розміщено банер «Новий веб-портал Верховної Ради України. Тестова версія».

«Розробником нового сайту стала львівська фірма K-Technology, яка виграла тендер. Згідно з угодою, ця компанія має розробити окрім нового сайту парламенту, ще й сайт голови Верховної Ради, першого заступника голови, типову версію для всіх комітетів і підрозділів апарату парламенту. Сайт спікера вже також працює у тестовому режимі. Промислова версія всього порталу має бути запущена десь до жовтня. Також цього року маємо запустити сайт першого заступника», - розповів Сергій Миронченко.

Наразі відкрита для перегляду тестова версія сайту за посиланням iportal.rada.gov.ua, яка оновлюється паралельно зі старим варіантом. З 26 липня працює автоматичне пересилання із сайту rada.gov.ua на iportal.rada.gov.ua.

На головній сторінці нового сайту, зокрема, ведеться хронологія розгляду законопроектів: вказується, скільки депутатів проголосувало і не проголосувала за той чи інший документ, і чи прийнято рішення. Результат голосування з'являтиметься практично миттєво. Також можна буде спостерігати за засіданнями парламенту у прямій трансляції, є фото- і відеогалереї, які поки що наповнюються.