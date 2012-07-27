Кримінальну справу проти гендиректора ТВі закрили

Прокуратура Києва скасувала постанову податківців про порушення кримінальної справи стосовно генерального директора телеканалу ТВі Миколи Княжицького.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за вказівкою генерального прокурора Віктора Пшонки, на виконання доручення Президента України Віктора Януковича, у п’ятницю було розпочато перевірку законності порушення та розслідування кримінальної справи стосовно керівництва телеканалу ТВі. Проведення перевірки було доручено заступникам генерального прокурора Євгену Блажівському та Віктору Войцишену.

В рамках перевірки Генпрокуратурою з’ясовано, що зазначена кримінальна справа стосовно М.Княжицького податківцями була порушена без належної перевірки та без достатніх на це підстав.

«Відповідно, прокуратурою м. Києва винесено постанову про скасування постанови про порушення кримінальної справи відносно Миколи Княжицького», - повідомила керівник прес-служби Генеральної прокуратури Маргарита Велькова.

Як повідомлялося, 3 липня податкова міліція порушила кримінальну справу стосовно М.Княжицького за підозрою в ухиленні від сплати ПДВ на суму більше 3 млн грн.

Нагадаємо, 12 липня податкова міліція Солом'янського району Києва порушила кримінальну справу проти гендиректора ТВі Миколи Княжицького за підозрою в навмисному ухилянні від сплати податків на суму 3,025 мільйона гривень. На телеканалі вилучили документи, що стосуються фінансово-господарчої діяльності підприємства.

На підтримку ТВі виступили ряд міжнародних організацій, медіа-профспілка України, діаспора.

Прокурор Києва Анатолій Мельник раніше заявляв, що в ході проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТВi органами податкової служби було встановлено ухилення від сплати податків на суму понад 3 млн. грн. Він підкреслив, що передчасно говорити про втручання в роботу ЗМІ, йшлося про фінансово-господарську діяльність цього підприємства.