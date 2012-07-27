ЗМІ: в інтернеті з'явився медсайт, який пропонує політичний притулок у Німеччині

Як повідомляється на medical-europe.com з посиланням на німецьку клініку "Шаріте", для громадян країн СНД, Азії і Середнього Сходу пропонуються кризові послуги.

«Укрінформ» повідомляє, що серед послуг, є такі, як - "термінове оформлення документів для транспортування пацієнтів, у тому числі що знаходяться по домашнім арештом або переслідуваних правоохоронними органами, з можливістю оформлення політичного притулку в країнах Європейського Союзу".

Також посередники пропонують "надання будь-яких необхідних документів з метою відходу від кримінальної відповідальності, включаючи медичні висновки, довідки, документальне обгрунтування необхідності лікування в Німеччині, документальне підтвердження будь-яких діагнозів". "Усі послуги надаються в умовах абсолютної конфіденційності. Ми гарантуємо нерозголошення особистої, фінансової та медичної інформації, а також, при необхідності, готові надати захищені канали зв'язку по всьому світу", - йдеться на сайті. Для прояснення цієї інформації УНІАН в даний момент зв'язується з клінікою "Шаріте", а також з посередниками, що пропонують зазначені послуги.