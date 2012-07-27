У Держдумі зраділи - вважають, що Україна зробить крок до входження в МС

Ратифікація Верховною Радою України договору про зону вільної торгівлі СНД стане кроком до входження до Митного союзу, вважає голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький.

"Це довгоочікуване рішення. Сьогодні ратифікацію ЗВТ у Верховній Раді можна тільки вітати. Нарешті! Це найважливіший договір для всієї економічної інтеграції на теренах СНД на роки вперед. А для України договір про ЗВТ може стати кроком до входження до Митного союзу", - сказав Л.Слуцький, передають РІА «Новости».

За словами Л.Слуцького, ратифікація договору необхідна для забезпечення умов для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на території СНД і створення сприятливого інтеграційного середовища на основі норм СОТ.

"У договорі передбачаються положення, що гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також чіткі правила в області субсидування, що відповідають світовій практиці. Принципово важливою відмінністю договору від діючих на території СНД угод є наявність інструменту примушення сторін, які порушують домовленості, до виконання своїх зобов'язань", - сказав Л.Слуцький.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки України Богдан Данилишин 24 липня заявив, що ратифікація Україною договору про ЗВТ СНГ не вирішить питання щодо зміцнення торговельно-економічної співпраці на території Співдружності, і може стати кроком наближення до Митного союзу.

«Це можна розглядати також як черговий крок наближення до Митного союзу, який на даний час особливо інтенсивно пропагується російською стороною», - зазначив Б.Данилишин.

Верховна Рада планує ратифікувати договір про ЗВТ СНГ на позачерговій сесії 30 липня.