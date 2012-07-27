Власенко дізнався, що Тимошенко можуть примусити з‘явитися в суді віртуально

У Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові готується приміщення для участі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в судовому процесі щодо ЄЕСУ в режимі відеоконференції.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єра в лікарні.

Від підкреслив, що має тільки неофіційну інформацію з цього приводу. Захисник також наголосив, що будь-які спроби «притягнути» Ю.Тимошенко на відеоконференцію будуть незаконними.

«Два моменти. Момент перший: наскільки мені відомо – готується на тому ж поверсі. Звичайно, в мене інформація абсолютно неофіційна, оскільки нас офіційно ніхто не повідомляв. Другий момент: я хочу звернути увагу, що це абсолютно незаконна дія. Не передбачено участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Передбачена участь тільки у окремих слідчих діях. Така участь з боку Юлії Володимирівни можлива тільки в одному випадку, якщо буде письмова заява від самої Юлії Володимирівни, так звучить стаття. Проти волі особи її не можна запхнути в режим відеоконференції», - сказав С.Власенко.

«Не буде ніякої відеоконференції, це все незаконно. Вони можуть кіно показувати, можуть один одного там знімати, неможлива відеоконференція. Вони можуть притягнути Тимошенко, приліпити її скотчем до столу, поставити камеру і сказати, що ми проводимо суд по відеоконференції. Але це до закону немає ніякого відношення», - додав захисник.

У той же час він наголосив, що сама Ю.Тимошенко відкидає можливість своєї участі у судовому засіданні 31 липня в справі щодо ЄЕСУ.

«Вкрай негативне ставлення. Вона категорично проти цього, вона не приймає яких-небудь ерзац-процесів тощо. Її і так на процесі позбавляють усіляких можливих прав, а так вони хочуть судити по телевізору. Так нехай тоді фотографію судять вже», - сказав С.Власенко.

За словами С.Власенка, медики харківської лікарні роблять вигляд, що приготування спеціального приміщення для проведення відеоконференції не ведеться.

«Вони як риби мовчать. Вони роблять вигляд, що вони нічого не знають. На дев’ятому поверсі повним ходом ідуть ремонтні роботи. Вони в цей блок нікого не допускають. Там є вантажний ліфт, я хотів цим ліфтом поїхати, вони мене навіть не допустили туди. Тобто, вони повністю готують кімнату», - сказав захисник.

На цей час у керівництва ЦКЛ «Укрзалізниці» не вдалося отримати коментар щодо можливих приготувань спеціального приміщення для участі Ю.Тимошенко у судовому засіданні 31 липня в режимі відеоконференції.