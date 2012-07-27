Прокуратура порушила справу щодо зеленки, вилитої на Власенка

Прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народного депутата України Сергія Власенка на території ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, кримінальну справу порушено 26 липня за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Кримінальну справу порушено на підставі заяви самого С.Власенка про те, що невідома жінка на території лікарні облила його рідиною зеленого кольору і зникла в невідомому напрямку. На цей час матеріали справи передані до Дзержинського райвідділу міліції для організації досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня біля лікарні «Укрзалізниці» у Харкові невідома дівчина облила зеленкою С.Власенка. У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболку.

С.Власенко заявив, що звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу нападу. «Я оформлю заяву відповідно до вимог чинного законодавства. Я бачив, хто це зробив. Це жінка років 22-25, невисокого зросту, темне волосся, молода», - сказав він.

Раніше, 13 липня, поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожою на зеленку.