Симоненко запевняє, що відставка Литвина - не на часі

Кадрового питання на порядку денному позачергової сесії Верховної Ради немає.

Про це заявив лідер фракції КПУ Петро Симоненко, повідомляє ТСН.

На початку липня спікер парламенту Володимир Литвин та його заступник Микола Томенко заявили про відставку через ухвалення закону Колесніченка-Ківалова, який суттєво розширює права російської мови. Але юридичних наслідків ці заяви поки що не отримали.

Комуністи кажуть – кандидатуру наступника на посаду Литвина не розглядали. "Зараз це питання не стоїть у порядку денному, тому ми й не пропонували свого варіанту вирішення проблеми. Якщо це питання виникне, то, безумовно, ми ухвалимо політичне рішення", - запевнив Симоненко.