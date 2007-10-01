У Тимошенко - стрес від радості

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що перемога на виборах демократичних сил є остаточною і ні в кого не викликає сумнівів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції у штабі БЮТ.

«Я вважаю, що перемога демократичних сил є остаточною, не дивлячись ні на які веєрні відключення світла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що вже нікому не вдасться сфальсифікувати результати дострокових виборів до ВР. «Треба ці результати визнати всім», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що демократичні сили отримали переконливу перемогу і набрали набагато більше голосів, ніж їх опоненти. «Я дякую за це всім українцям, які повірили нам і проголосували за нашу політичну силу і за «Нашу Українк - Народну самооборону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що це дасть змогу побудувати Україну як європейську державу.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що офіційний підрахунок голосів покаже, що відсотки БЮТ та НУ-НС, отримані на виборах, є набагато вищими, ніж це показують екзит-поли.

«Ура! Все добре!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Під час прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО зателефонував Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ і лідер БЮТ в присутності журналістів провела з ним телефону розмову. Після неї Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що М.СААКАШВІЛІ привітав український народ з перемогою і висловив впевненість, що з цього моменту вдасться продовжити в Україні всі позитивні започаткування.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи поспілкувалася вже Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом чи представниками НУ-НС, вона зазначила, що цього поки що не відбулося через напружену роботу і «через стрес від радості».