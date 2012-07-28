УГКЦ закликає прийти на вибори і не продавати свої голоси

Про це йдеться в пастирському посланні Синоду єпископів, текст якого передано УНІАН.

У документі єпископи УГКЦ закликають не дозволити «нечесним на руку особам вкрасти наш голос та прикрити нашою відсутністю різного роду маніпуляції чи фальсифікації».

«Не прийти на вибори – означає самоусунутися від відповідальності за долю власної країни, відмовитися від християнського свідчення в суспільному житті, віддаючи свою долю і долю своїх дітей та внуків у випадкові, а часом і злочинні руки», - наголошується в посланні.

Хоча, на переконання Синоду, взяти участь у виборах – це тільки половина справи. «Нам слід докласти всіх зусиль, щоб наш вибір був свідомим, зрілим, відповідальним, таким, що найкраще служитиме загальному благу українського народу».

При цьому, мовиться у посланні, значення виборів належить розглядати не тільки в політичній, суспільній, а насамперед у моральній площині, оскільки в час виборів пізнається моральна зрілість як кандидатів, так і виборців.

Особливо владики закликають вірних не продавати свій голос. Це може бути або прямий підкуп, або завуальований під різні соціальні «доплати».

«Християнин у жодному разі не може продавати свого виборчого голосу, так само як і не може купувати голосів виборців на користь якоїсь політичної сили, бо в такий спосіб стає прямим співучасником корупції та руйнує наше суспільство. Вже стало поганою традицію в житті нашої держави, що різні форми матеріальної допомоги чи підвищення соціальних виплат збігаються в часі з черговою передвиборчою кампанією», – переконують члени Синоду.

Вірних також особливо застерігають від спокуси начебто швидкого та ефективного покращення суспільно-політичних обставин життя країни шляхом насилля, ненависті чи проявів екстремізму під виглядом будь-яких гасел.

«Послання Синод доручає зачитати вірним у неділю, 29 липня, після кожної Божественної Літургії, а упродовж усієї виборчої кампанії після кожної Літургії щодня молитися за Боже благословення для нашого народу і успішне проведення парламентських виборів», - зазначили у прес-службі УГКЦ.