ВР сьогодні проведе позачергову сесію

У розпорядженні голови ВР Володимира Литвина “Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання” зазначається, що це засідання проводиться на вимогу 157 народних депутатів та відповідно до частини другої статті 83 Конституції України.

В розпорядженні визначені питання, які мають розглядатися на позачерговій сесії. Передбачено розгляд кадрових питань, що "стосуються компетенції ВР”. Також буде розглянуто проект закону “Про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі”, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

Крім того, буде розглянуто проект закону “Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо фінансування проектів заміщення природного газу)”; проект закону “Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства)”; проект закону “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо видатків Державного агентства екологічних інвестицій України)”.

Також в порядку денному передбачено розгляд проекту закону “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, проекту закону “Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”; проекту закону “Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки”.

ВР також розгляне проект закону «Про внесення змін до закону України про іпотечні облігації щодо випуску та обігу іпотечних облігацій” та “проекти постанов ВР, внесені в порядку, передбаченому статтею 48 регламенту ВР”.

Довідка УНІАН. Відповідно до статті 2.3.2 Закону “Регламент Верховної Ради України”, позачергова сесія Верховної Ради за звичайних обставин скликається не пізніш як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Постанова Президії Верховної Ради про скликання позачергової сесії Верховної Ради публікується не пізніш як за 3 дні до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.