Завтра УНП, НУ та КУН зіллються в одне

Завтра, 31 липня, у Жовтневому палаці (вул. Інститутська, 1) відбудеться об’єднавчий з’їзд Української народної партії, «Нашої України» і Конгресу українських націоналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, на з’їзді буде затверджена програма об’єднання та висунуті кандидати в народні депутати. Виборчий список об’єднання висуватиме «Наша Україна». Після закінчення з’їзду (орієнтовно о 16.30) відбудеться брифінг лідерів об’єднання. Акредитація проводиться за телефонами: (066) 320-57-24, (050) 444-65-28.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter