Кличко не виключає, що посаду мера у Києві влада може скасувати

Зокрема, в інтерв’ю ТСН на запитання «Чи будете ви брати участь у київських виборах або сконцентруєтеся на парламентській кампанії?», В.Кличко відповів: «Ми як політична сила будемо брати участь у всіх виборах, які будуть проводитися в нашій країні. Коли будуть призначені вибори мера, ми точно зробимо відповідну заяву. І буде дуже дивно, якщо наша політична сила не братиме участі в цих виборах. Але я б хотів і вам задати питання, коли ці вибори будуть проходити? Ви знаєте?.. Ось коли буде оголошено, ми будемо виходити і оголошувати про наші пріоритети, наших кандидатів в Київраду і про нашу участь у виборах мера».

«Я тільки можу сказати, що і у Верховній Раді ми так само будемо захищати інтереси киян, - сказав В.Кличко. - У Києві насправді місцевого самоврядування не існує. Нам необхідно змінювати закон про вибори, щоб вибори мера проходили в два тури. Щоб не було таких сюрпризів, як з паном Черновецьким. Необхідно внести поправки до закону про столицю і знову об'єднати повноваження мера міста Києва з главою КМДА. Інакше у нас буде двовладдя. Буде мер, який буде виконувати репрезентативну функцію, і не впливати ні на які процеси. І буде голова адміністрації, який буде мати всі важелі впливу на формування бюджету, на реалізацію проектів і т.д.».

В.Кличко ще раз підкреслив, що «на сьогодні вибори мера в Києві не оголошені і ми не знаємо, коли вони будуть. Чому так відбувається, всі і так чудово знають - представник партії влади не має достатнього рейтингу, щоб перемогти. Більше того, я навіть не виключаю, що вони можуть взагалі скасувати посаду мера. Виходячи з логіки їх попередніх дій, таке цілком може бути».

Джерело: http://tsn.ua/politika/vitaliy-klichko-derzhavnoyu-movoyu-v-krayini-maye-buti-tilki-ukrayinska.html