У Харкові перед судом мітингують - за і проти Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, обидва мітинги проходять на площі Руднєва перед будівлею апеляційного суду Харківської області, де Київський районний суд Харкова сьогодні продовжить слухання кримінальної справи щодо ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко.

У мітингу противників екс-прем’єра беруть участь близько однієї тисячі осіб. Люди, які забралися на відстані близько 10 метрів від суду, тримають національні прапори, прапори із зображенням Ю.Тимошенко та написами «Юлі зону», «Воровка должна сидеть в тюрьме». Багато з противників екс-прем'єра одягнені в чорні футболки з написами «Вона вор», «Юля села». Люди вимагають притягнути Ю.Тимошенко до кримінальної відповідальності «за розкрадання бюджету».

Мітинг прихильників Ю.Тимошенко проходить на відстані близько 70 метрів від будівлі суду. Люди тримають національні прапори та символіку «БЮТ-Батьківщина». У акції беруть участь близько однієї тисячі осіб, але люди продовжують підходити. Прихильники Ю.Тимошенко вимагають від суду винести виправдальний вирок екс-прем'єру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, має відбутися чергове слухання кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ.