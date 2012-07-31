Список Нашої України очолив Ющенко

Лідер партії "Наша Україна" Віктор Ющенко очолив виборчий список своєї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на з'їзді "Нашої України".

Також до першої п’ятірки списку увійшли лідер УНП Юрій Костенко, члени "Нашої України" Олексій Івченко та Ірина Ванникова. Замикає п’ятірку голова політради партії Сергій Бондарчук.

Далі йдуть Михайло Дорошенко, лідер КУН Степан Брацюнь, представник УНП Ярослав Джоджик, Зіновій Шкутяк, Григорій Омельченко.

Також у першій тридцятці представник УНП Олександр Клименко, Ярослав Ющенко, Валентина Руденко, Віктор Павлюк, Андрій Давиденко, Марія Олійник, Лілія Григорович.

Делегати з'їзду виключили кандидатуру Віри Ульянченко із виборчого списку та включили до нього Миколу Оніщука.

Представляючи виборчий список, В.Ющенко наголосив, що завданням мінімум є провести до парламенту хоча б 30 представників партії по загальнонаціональному виборчому округу та стільки ж за мажоритарними округами.