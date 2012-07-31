Прес-секретар Ромні «послав» журналістів

Прес-секретар кандидата в Президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні в грубій формі відповів журналістам, які намагалися отримати у політика коментар з приводу його заяв в Ізраїлі.

Як передає РІА «Новости», це сталося у Варшаві після покладання вінків до могили Невідомого солдата.

За даними газети Politico, журналісти, що висвітлюють візит М.Ромні, спробували попросити його прояснити заяви, зроблені ним в Ізраїлі. Оскільки представники ЗМІ знаходилися в декількох метрах від маршруту, яким М.Ромні повертався до свого автомобіля, то їм довелося прокричати кілька питань.

М.Ромні не відреагував на прохання, проте його прес-секретар Рік Горка у відповідь із роздратуванням звернувся до журналістів: "Пішли ви... Проявіть повагу, це священне для поляків місце".

Після цього один з журналістів знову спробував поставити запитання кандидатові, на що прес-секретар знову відповів грубістю: "Та котіться ви звідси під три чорти".

Як повідомляє газета, пізніше Р.Горка зателефонував кільком американським журналістам і вибачився за грубість.

"Це було недоречно", - цитує слова прес-секретаря журналіст Politico.

Як повідомлялося, М.Ромні, який на виборах 6 листопада буде конкурентом чинного Президента-демократа Барака Обами, в минулі вихідні відвідав Ізраїль, де зустрівся з керівниками країни, виступив з промовою і дав сніданок на честь фінансових донорів своєї виборчої кампанії. У неділю М.Ромні публічно назвав Єрусалим столицею Ізраїлю, тим самим розійшовшись з позицією світового співтовариства та уряду власної країни. Також кандидат пояснив хороший стан ізраїльської економіки культурною перевагою жителів Ізраїлю перед палестинцями. Ці заяви викликали подив у США і в багатьох країнах світу, а також обурення в Палестині.