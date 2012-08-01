Скандал з візами: польське консульство у Луцьку взяло паузу до понеділка

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН у Польщі сказала представник секретаріату генконсула.

"Можливо, рішення про зустріч з журналістами може бути ухвалене у понеділок, більше нічого не можу сказати", - відзначила вона.

Співрозмовник агентства додала, що заступники генконсула також не доступні для коментарів.

Представник МЗС Польщі повідомив УНІАН, що міністерство не планує оприлюднювати жодної заяви з приводу повідомлень ЗМІ про можливу корупцію у консульстві у Луцьку, але готове відповісти на запитання, вислані у формі офіційного запиту.

Як повідомляв УНІАН, польська GazetaPolskaCodziennie повідомила з посиланням на власні джерела у Луцькому консульстві про організацію низкою її працівників злочинної групи, котра займалася нелегальною видачею віз особам, котрим заборонено в'їзд до Шенгенської зони, та могла бути замішана навіть у торгівлі дітьми.

Довідка УНІАН. Консульство Польщі у Луцьку на заході України займає друге місце за кількістю виданих віз українцям після консульського представництва у Львові, яке видає близько половини усіх польських віз.

Торік польські консульства видали українцям 570 тисяч віз, порівняно з 450 тис. віз у 2010 році.