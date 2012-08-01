Герасим'юк пішла до Кличка після того, як Яценюк особисто викреслив її зі списку

Про це вона заявила у кулуарах з’їзду партії "Удар", пише "Українська правда".

"У ніч перед з’їздом мені подзвонили мої друзі і сказали, що Яценюк ветував мою кандидатуру без пояснення причин. Але я через це особливо не переживаю", - сказала Герасим’юк.

Політик додала, що вона залишається представником від опозиції у моніторинговому комітеті ПАРЄ.

Крім того, Герасим’юк зазначила, що балотуватиметься від партії "Удар" за мажоритарним округом у Одеській області.