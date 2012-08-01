Герасим'юк пішла до Кличка після того, як Яценюк особисто викреслив її зі списку
17:19, 01 серпня 2012Політика
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Ольга Герасим’юк заявила, що її кандидатуру у списку об’єднаної опозиції ветував особисто Арсеній Яценюк.
Ольга Герасим'юк швидко знайшла заміну Яценюку
Про це вона заявила у кулуарах з’їзду партії "Удар", пише "Українська правда".
"У ніч перед з’їздом мені подзвонили мої друзі і сказали, що Яценюк ветував мою кандидатуру без пояснення причин. Але я через це особливо не переживаю", - сказала Герасим’юк.
Політик додала, що вона залишається представником від опозиції у моніторинговому комітеті ПАРЄ.
Крім того, Герасим’юк зазначила, що балотуватиметься від партії "Удар" за мажоритарним округом у Одеській області.
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