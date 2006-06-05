БЮТ наполягає на формуванні Кабміну вже цього тижня

Блок Юлії Тимошенко наполягає на негайному підписанні проекту коаліційної угоди і початку формування нового Кабінету міністрів.

Про це заявив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, повідомляє “Українська правда”

"Ми наполягаємо на негайному підписанні угоди з тим, щоб цього тижня вже був сформований новий Кабінет міністрів", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, переговорний процес вимагає прискорення з огляду на "активізацію процесів федералізації".

"Подивіться на ситуацію в Криму, це спровоковано відсутністю сильної влади", - додав один з лідерів БЮТ.

За його словами, для прискорення процесу було взято за основу програмні засади варіанту угоди "Нашої України".

Водночас О.ТУРЧИНОВ повідомив, що БЮТ не отримав жодних заперечень від партнерів по переговорах щодо прем`єрства Юлії ТИМОШЕНКО.

"Тут заперечень якраз не було, але побоюючись прем`єрства ТИМОШЕНКО, шукаються механізми, як паралізувати роботу Кабінету міністрів і от з цим ми погодитись ніколи не зможемо", - додав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, на сьогодні у переговорах існує 15-17 розбіжних позицій, але "якщо є бажання, їх можна узгодити протягом двох годин".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник юридичного департаменту “Нашої України”, народний депутат Роман ЗВАРИЧ повідомив, що робоча група завершила роботу над проектом коаліційної угоди в рамках переговорного процесу щодо утворення коаліції. За його словами, текстові формулювання проекту приблизно на 95% погоджені, натомість залишаються непогодженими деякі принципові позиції.

У свою чергу учасник переговорної групи від Соціалістичної партії України, народний депутат Йосип ВІНСЬКИЙ сьогодні заявив, що в проекті коаліційної угоди залишається 15 питань, щодо яких існують розбіжності. Це зокрема, питання вступу України в НАТО, питання продажу землі та інше. З приводу розподілу посад Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що до цього питання учасники переговорів ще не дійшли.