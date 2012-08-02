Діти війни зможуть безкоштовно три дні відпочивати в "Буковелі"

Три дні відпочинку отримають пенсіонери, яким наприкінці Другої Світової не виповнилось 18 років.

"Заснувавши соціальний табір для малозабезпечених та обдарованих дітей, ми також побачили необхідність в оздоровленні пенсіонерів. Ми зробили висновок, що вони живуть за межею виживання. Відповідно, взяли на себе зобов'язання якнайбільше оздоровити "дітей війни". Ми не ставимо собі ніяких обмежень. Наприкінці року повідомимо громадськість, скількох пенсіонерів нам вдалося оздоровити", - повідомив Олександр Шевченко.

У кожному заїзді – по 100 пенсіонерів. За три дні, люди похилого віку, встигають відвідати концерти, побувати на екскурсіях та у мед-центрах. За бажанням та станом здоров'я - грають у міні-гольф, настільний теніс, катаються на велосипедах. Родзинкою оздоровлення називають сольову кімнату. Варто сказати, триденне оздоровлення для пенсіонерів - в цьому році вже третій соціальний проект у туркомплексі. Безкоштовні одноденні екскурсії та тижневий табір для малозабезпечених і обдарованих дітей започаткували у червні.

На майбутнє у планах директора "Буковелю" Олександра Шевченка організувати оздоровлення для дітей з особливими фізичними потребами.