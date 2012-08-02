ГПУ зацікавилася інформацією про «хабар» Прокаєвої міністру

Генеральна прокуратура доручила Міністерству внутрішніх справ провести ретельну перевірку публічних заяв заступника генерального директора з міжнародного співробітництва Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Влади Литовченко-Прокаєвої про те, що вона передала міністру культури Михайлу Кулиняку 50 тис. доларів хабара.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Як повідомляли ЗМІ, вчора, 1 серпня, В.Прокаєва заявила, що за призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародного співробітництва Києво-Печерського заповідника дала 50 тис. доларів хабара.

У цьому вона зізналася у кабінеті гендиректора заповідника Вікторії Лісничої, повідомило ТСН.Особливе.

В.Прокаєва прибула до кабінету В.Лісничої, де на той момент вже писали заяви на звільнення чотири члени команди В.Прокаєвої, яких колектив звинувачує у знущанні, лайках, штрафах та погрозах фізичною розправою.

"Я можу сказати конкретно, що генеральний директор взяла у мене хабар у розмірі 50 тисяч доларів - за мою посаду. Особисто для міністра!" – заявила В.Прокаєва після прибуття.

Директор заповідника В.Ліснича заявила, що подасть судовий позов до В.Прокаєвої за наклеп. "Я на вас подаю до суду! І щойно – в мене є запис на диктофоні – Михайло Андрійович запитав Владу Володимирівну: "Чи були отримані гроші якісь за посаду?" Вона сказала – "Ні"! Влада Володимирівна, ви брешете!" – заявила В.Ліснича.

Вона додала, що звільнити В.Прокаєву вимагає колектив заповідника. "Я хочу, щоб Влада Володимирівна написала заяву, бо того від мене хоче колектив", – сказала гендиректор.

У свою чергу, міністр культури М.Кулиняк стверджує, що не отримував хабара. "Жодних грошей ні від Вікторії Миколаївни, ні від, тим більше, Влади Прокаєвої я не отримував", – сказав він.

При цьому М.Кулиняк додав, що не має наміру позиватися до керівниць заповідника і сподівається, що в Генпрокуратурі відреагують на ситуацію після сюжету.

У свою чергу, прес-секретар заповідника Марина Ситник "Українській правді. Життя" заявила, що пряма підлегла В.Прокаєвої погрожувала співробітникам фізичною розправою.

Науковий співробітник заповідника Володимир Омельченко вважає, що людина без спеціальних знань не може керувати історико-культурним заповідником.

"Мені як кандидату історичних наук принаймні дивно чути, коли мені заступник генерального директора заповідника з міжнародного співробітництва (В.Прокаєва) ставить питання, чи є Візантійська імперія суб’єктом чинного міжнародного гуманітарного права, ви уявляєте рівень розвитку цієї людини", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова заявила, що працівників Києво-Печерського заповідника під загрозою звільнення змушують переходити на посади двірників і торговців сувенірами. При цьому вона послалася на звернення трудового колективу заповідника.

Того ж дня дирекція заповідника спростувала заяву Т.Меліхової.