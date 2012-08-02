Мати-героїня з Луганської області не зізнається у вбивстві усиновлених дітей

Про це УНІАН повідомила керівник відділу зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, у вбивстві дівчаток зізнався її чоловік і старша 22-річна донька. Незважаючи на те, що жінка не надає свідчень, всі вони затримані на три доби.

«Цей клубок із вбивством дітей міліція розплутала випадково. Якби не була вкрадена 3-річна Кристина, то ніхто нічого б не дізнався. Жінка, коли Кристину знайшли у неї на дачі в селищі Краснодон, спочатку взагалі заявила, що двох усиновлених дівчаток у неї вкрали. Коли слідчі стали питати, чому ви стільки часу не заявляли про це в міліцію, вона замовкла, не витримав батько і старша донька, і розповіли про вбивство», - сказала Т.Погукай.

Також вона повідомила, що в сім'ї було всього 11 дітей - 8 рідних і 3 усиновлених, проживають в квартирі в Краснодоні. При цьому дані, що в сім'ї 7 дітей, які з'являлися раніше, Т.Погукай назвала помилковими.

«Тобто, зараз вже один усиновлений – хлопчик 6 років, оскільки дівчаток немає в живих. Цей хлопчик і дівчатка – рідні й були усиновлені все троє в один час за рішенням суду в 2010 році. Зараз хлопчик у лікарні. Він весь в синцях і шрамах. Також у лікарні наймолодша дитина, 6-місячна – їхня рідна», - повідомила Т.Погукай.

Також вона уточнила рік смерті дівчаток. Раніше прокуратура Луганської області повідомляла про те, що перша дитина була вбита в грудні 2010 року, друга - в лютому 2011 року.

«Як з'ясувалося, першу дівчинку 3-х років мати побила до смерті в лютому 2011 року. Коли стало зрозуміло, що дитина мертва, вона разом зі своєю 22-річною донькою і чоловіком поклала тіло дитини в сумку, а донька з чоловіком вивезли тіло на дачу в селище Краснодон і спалили. У листопаді 2011 року вона побила другу усиновлену дівчинку 4-х років, теж до смерті. Знову батько і старша донька вивезли труп дитини, але не спалили, а закопали. Цей труп вчора і знайшли», - сказала Т.Погукай.

Зараз слідство з'ясовує, як відома в Краснодонському районі багатодітна сім'я могла так довго приховувати вбивство дітей від соціальних служб.

«Так, ми розкрили таємницю усиновлення, втім це ні для кого не було секретом. Коли в 2010 році цій жінці Президент присвоїв звання «Мати-героїня», було відомо, що не всіх цих 11 дітей вона сама народила, що серед них є усиновлені», - відзначила Т.Погукай.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Семейкіно Краснодонського району Луганської області 30 липня чоловік і жінка, пересуваючись на мотоциклі, викрали 3-річну дівчинку Кристину Кабакову і відвезли на мотоциклі в невідомому напрямі.

31 липня вночі міліція знайшла викрадену дівчинку живою і здоровою в будинку у викрадачів.

1 серпня з'ясувалося, що жінка, яка викрала дівчинку, раніше вбила двох усиновлених дітей – дівчаток 3 і 4 років.

Разом з тим у службі у справах дітей запевняють, що сім'я в Краснодонському районі характеризується всіма позитивно.

Порушено кримінальну справу за ст.146 Кримінального кодексу України - викрадення людини. Крім того, стосовно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п. п. 2,4,13 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Надалі ці два справи будуть об'єднані в одне провадження. Встановлюється ступінь провини її чоловіка і 22-річної доньки.