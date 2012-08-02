Лутковська уже має зиск із вироку Євросуду у справі Луценка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що вже використала у своїй роботі рішення Європейського суду з прав людини про визнання порушень прав колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Маю зазначити, що у своїй діяльності рішення у справі Луценка, навіть не дивлячись на те, що воно не набуло статусу остаточного, вже використала під час підготовки подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності одного із суддів, який практично повторив ті самі обставини стосовно іншої людини, які були підставою для констатації Європейського суду з прав людини щодо Луценка», - сказала В.Лутковська.

При цьому Омбудсмен наголосила, що виконання рішення ЄСПЛ є компетенцією уряду, й стратегія виконання цього рішення буде розроблена після набуття ним остаточного статусу.

Також В.Лутковська повідомила, що у п'ятницю, 3 серпня, двоє її представників будуть присутні на судовому засіданні у справі Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ЄСПЛ виніс рішення, яким визнав арешт і утримання під вартою Ю.Луценка такими, що порушують права людини. Крім того, суд ухвалив рішення про виплату українською владою 15 тис. євро як компенсації за моральну шкоду.

3 липня Уповноважений у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький заявив, що розпочав підготовку клопотання для оскарження рішення у справі "Луценко проти України" у Великій палаті Європейського суду з прав людини.