Тимошенко написала повторну відмову від «відеосудилища»

Юлія Тимошенко сьогодні написала повторну заяву на ім'я начальника Качанівської виправної колонії та суду про відмову від участі у відеосудилищі. Ця форма проведення судового засідання є незаконною та порушує її права", - сказав захисник екс-прем’єра Сергій Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

За його словами, засоби для проведення засідання суду у режимі відеоконференції встановлені в окремій кімнаті у харківській лікарні. "Обладнання встановлено не в палаті, в якій перебуває Юлія Тимошенко, а в окремій кімнаті на тому ж поверсі", - зазначив захисник.

Як повідомлялося, 31 липня Київський районний суд Харкова переніс на 14 серпня розгляд справи Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ.

Таким чином суд задовольнив клопотання сторони державного обвинувачення, яке наполягало на письмовому з'ясуванні позиції Ю.Тимошенко щодо її участі у судовому розгляді у режимі відеоконференції.

Разом з тим С.Власенко тоді на засіданні суду оголосив заяву Ю.Тимошенко про відмову від участі у судовому процесі щодо ЄЕСУ в режимі відео конференції.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, проведення відеоконференцій у судовому засіданні передбачається лише для окремих слідчих та процесуальних дій, наполягає захист екс-прем’єра.