Фракція «Наша Україна» у Львівській облраді оголосила про саморозпуск
20:05, 02 серпня 2012Політика
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Сьогодні голова Львівської обласної ради Олег Панькевич оголосив про розпуск депутатської фракції «Наша Україна» у Львівській обласній раді.
Причини саморозпуску фракції під час сесійного засідання не оприлюднювалися. Фото ZIK
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, 2 серпня під час засідання позачергової сесії О.Панькевич оголосив про розпуск фракції «Наша Україна».
Причини саморозпуску фракції під час сесійного засідання не оприлюднювалися, повідомляє прес-служба Львівської облради.
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