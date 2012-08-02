Фракція «Наша Україна» у Львівській облраді оголосила про саморозпуск

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, 2 серпня під час засідання позачергової сесії О.Панькевич оголосив про розпуск фракції «Наша Україна».

Причини саморозпуску фракції під час сесійного засідання не оприлюднювалися, повідомляє прес-служба Львівської облради.