Політолог: ПР доведеться робити ставку: легітимні вибори, або виграш за будь-яку ціну

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко вважає, що Партії регіонів доведеться робити ставку або на проведення легітимних виборів, або на виграш їх за будь-яку ціну.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, “Партії регіонів дуже потрібна легітимізація виборів, визнання виборів, адже хоча б частина керівництва країни не хоче кризи в стосунках з Заходом, тому хочеться легітимізувати результати виборів”. “Тому доведеться обирати, на що робити ставку - на легітимність виборів, а тоді треба дотримуватись хоча б відносних правил гри, або на результати будь-якою ціною”, - зазначив В.Фесенко.

Також політолог вважає, що партія “УДАР” та КПУ “майже гарантовано проходять виборчий бар’єр, але інша справа, який буде результат, бо рейтинг комуністів в значній мірі залежить від “регіоналів”, і тут є коливання - якщо буде зростати рейтинг “регіоналів”, то буде трохи знижуватися рейтинг комуністів і навпаки”.

В.Фесенко вважає, що рейтинг “УДАРУ” Віталія Кличка “не стабільний, і хоча там є великі надії на 15%, і в принципі це реальна мета, але рейтинг нестабільний”. При цьому політолог додав: “Я знаю людей, які близькі до влади і котрі не приховують, що вкладають гроші в Кличка і мають там свій інтерес”.

В.Фесенко вважає, що “певна інтрига” нинішніх виборів буде у можливості проходження до Верховної Ради партії “Свобода” і партії «Україна - Вперед!».

Він зазначив, що в них “є шанси на подолання виборчого бар’єру”. При цьому політолог не виключає, що “проект Королевської - це проект Банкової”. За його словами, “там точно є серйозні вагомі інвестори”, які мають відношення до влади. В той же час він підкреслив, що “до цього проекту точно немає симпатії у керівництва Партії регіонів”, зокрема, у Миколи Азарова, оскільки свого часу Наталія Королевська виступала за його відставку.

Говорячи про список Партії регіонів, В.Фесенко зазначив, що він має “статусний характер”, оскільки “там кожен отримав місце відповідно до своєї позиції у владній ієрархії”. “У Клюєва четверте місце в списку і це демонстрація ієрархічних впливів”, - додав він. За його словами, включення співачки Таїсії Повалій в першу п’ятірку списку Партії регіонів, як і включення футболіста Андрія Шевченка в список партії «Україна - Вперед!» - це прояв “відомого класичного стереотипу політтехнологів”. На думку політолога, “її (Т.Повалій) присутність в списку партії голосів не принесе, але Повалій адекватна цьому списку, бо вона там своя”. “Це нормально для Партії регіонів і для тих людей, які там є”, - додав він.

Також В.Фесенко вважає, що якщо А.Шевченко “принесе певну користь Королевській і він може додати голосів неполітизованих вболівальників”, то актор Остап Ступка “нічого не додасть”.

В.Фесенко вважає, що перша п’ятірка і перша десятка списку партії “УДАР” - “це величезний ризик для Кличка”. “Вони (йдеться про кандидатів - УНІАН) можуть додати, можливо, 2-3% на Заході України, але існує ризик втратити не менше, а то й більше, на Сході і Півдні України. Серед електорату В.Кличка дві третини опозиційно налаштованих виборців і третина - ні. І саме ця третина може критично реагувати і на письменницю Марію Матіос, і на Наливайченка (йдеться про колишнього голову політичної ради партії "Наша Україна" Валентина Наливайченка- УНІАН) і на деяких інших”, - наголосив політолог. За його словами, “взагалі тенденція нашоукраїнізації або ющенкізації “УДАРу” це величезний ризик для цієї політичної сили, а їм треба тримати баланс між Сходом і Заходом, а так вони йдуть в опозиційну нішу, наражаючись на конфлікти з опозицією, відбираючи голоси від опозиції”. В.Фесенко вважає, що “саме це і відповідає інтересам влади”, а “Матіос і Наливайченко не органічні іміджу самого Віталія Кличка”.