Сьогодні на Хрещатику відкриється фотовиставка про Тимошенко
07:49, 05 серпня 2012Політика
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5 серпня о 14:00 у наметовому містечку опозиції у Києві на Хрещатику відбудеться відкриття фотовиставки, присвяченої річниці арешту лідера «ВО «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Виставку відкриють у наметовому містечку
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
«До експозиції увійшли 365 фотографій з хронології протистояння незаконному судочинству та боротьбі опозиційних сил з репресивним апаратом влади», - говориться в повідомленні прес-служби.
Також повідомляється, що о 14:00 відбудеться брифінг народного депутата, керівника Київського регіонального штабу ОО «Батьківщина» Юрія Одарченка.
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