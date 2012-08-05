Сьогодні на Хрещатику відкриється фотовиставка про Тимошенко

07:49, 05 серпня 2012
Політика
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5 серпня о 14:00 у наметовому містечку опозиції у Києві на Хрещатику відбудеться відкриття фотовиставки, присвяченої річниці арешту лідера «ВО «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Намети, встановлені прибічниками арештованої цього дня Юлії Тимошенко на Хрещатику, 5 серпня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«До експозиції увійшли 365 фотографій з хронології протистояння незаконному судочинству та боротьбі опозиційних сил з репресивним апаратом влади», - говориться в повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що о 14:00 відбудеться брифінг народного депутата, керівника Київського регіонального штабу ОО «Батьківщина» Юрія Одарченка.

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