Сьогодні на Хрещатику відкриється фотовиставка про Тимошенко

5 серпня о 14:00 у наметовому містечку опозиції у Києві на Хрещатику відбудеться відкриття фотовиставки, присвяченої річниці арешту лідера «ВО «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Об’єднаної опозиції «Батьківщина». «До експозиції увійшли 365 фотографій з хронології протистояння незаконному судочинству та боротьбі опозиційних сил з репресивним апаратом влади», - говориться в повідомленні прес-служби. Також повідомляється, що о 14:00 відбудеться брифінг народного депутата, керівника Київського регіонального штабу ОО «Батьківщина» Юрія Одарченка.

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