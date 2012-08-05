У ПР пояснюють, що воюють не зі «свободівцем», а з «контрабандистом»

Керівництво Комінтернівської районної організації Партії регіонів спростовує інформацію про тиск на підприємця села Шомполи у відповідь на його критику Партії регіонів.

«Звичайну побутову бійку підприємець намагається використовувати в політичних цілях», - стверджує прес-служба Одеської обласної організації ПР, текст заяви якої передано УНІАН.

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«На території Шомполівської сільської ради знаходиться магазин приватного підприємця Володимира Назаренка, активіста партії «Свобода», в якому його неповнолітній син реалізує алкогольні напої на розлив і контрабандні сигарети», - запевняє голова Комінтернівської райорганізації Партії регіонів Іван Марзак.

Він зазначив, що, за словами жителів села Шомполи, сам підприємець б'є дружину і дітей, а на території його магазину постійно відбуваються п'яні бійки. Люди постійно скаржаться на якість товарів, які реалізує підприємець.

«Враховуючи те, що відбувається, керівництво сільської ради тиждень тому попередило підприємця про можливий розгляд питання про закриття магазину, в якому торгують незаконним спиртним і сигаретами. Після чого підприємець спробував виставити чергову побутову бійку як політичний конфлікт», - запевнив І.Марзак.

Він зазначив, що ніяких пропозицій даному підприємцю, «який має в селі негативну репутацію», про вступ до Партії регіонів не направляли.

«Ми зацікавлені в тому, щоб лави партії поповнювалися гідними кандидатурами, а не людьми, які зарекомендували себе з такого боку. І вже тим більше йому ніхто не погрожував. Це просто провокація. Володимир Назаренко хоче за рахунок політичних акцій уникнути покарання за реалізацію контрабандних товарів», - наголосив І.Марзак.

Як повідомляв УНІАН, в суботу В.Назаренко заявив, що вранці група з 5 осіб під'їхала на мікроавтобусі до його будинку і розбила залізними ломами торгову ятку, а також пригрозила вбивством всієї його сім'ї за підтримку опозиційних політичних сил.

За його словами, незадовго до інциденту йому запропонували вступати до лав Партії регіонів: «А не вступите – не дамо в селі працювати».