Китай підтвердив готовність інвестувати в український АПК

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, про це йшлося на чергових переговорах між українською і китайською сторонами з узгодження деталей майбутньої кредитної угоди і контрактів з поставок вітчизняних зернових до Китаю, які відбулися сьогодні в Києві.

«Ми продовжуємо співпрацю з Китайською Народною Республікою в рамках підписаних 28 червня угод про фінансування аграрних проектів в Україні. Сьогодні китайська сторона ще раз підтвердила свою зацікавленість у співпраці з Україною у галузі сільського господарства. Ми впевнені, що китайські інвестиції сприятимуть виходу українського аграрного сектора на якісно новий рівень», - сказав міністр аграрної політики і продовольства М.Присяжнюк.

Він зазначив, що українська сторона вжила всіх необхідних заходів для виконання своїх зобов'язань в рамках угоди.

Нагадаємо, 28 червня 2012 року під час офіційного візиту М.Присяжнюка до КНР було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України. Згідно з угодою, будуть залучено кредитні кошти обсягом 3 млрд дол. на реалізацію проектів в українській аграрній галузі.

30 липня Верховна Рада України надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства.